Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca von 7600 auf 7800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das künftige Wachstum des Pharmakonzerns dürfte von Krebsmedikamenten wie Imfinzi, Tagrisso und Lynparza angetrieben werden, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem neue Anwendungsgebiete für Lynparza könnten höhere Konsensschätzungen zur Folge haben. Zudem werde das Potenzial des Medikaments Calquence am Markt noch nicht ausreichend gewürdigt./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-09/11:01

ISIN: GB0009895292