Die HSBC hat das Kursziel für Richemont vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Sorgen und den Unruhen in Hongkong von 98 auf 90 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem die Umsätze der "Magic 4" unter den Luxusgüterherstellern weltweit - LVMH, Kering, Hermes und Moncler - seien bisher weiter stark geblieben, nachdem dies bereits 2018 zu beobachten war, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Richemont schrieb er, dass ihm langfristig gesehen die Aussichten der Juwelier-Marken Cartier und Van Cleef gefielen./ck/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2019 / 19:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-09-09/11:05

ISIN: CH0210483332