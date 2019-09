Die HSBC hat das Kursziel für Tiffany vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Sorgen und den Unruhen in Hongkong von 122 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem die Umsätze der "Magic 4" unter den Luxusgüterherstellern weltweit - LVMH, Kering, Hermes und Moncler - seien bisher weiter stark geblieben, nachdem dies bereits 2018 zu beobachten war, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die US-Juwelierkette schrieb er, dass die Umsätze im zweiten Quartal zwar schwächer als erwartet waren, er aber mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte rechnet./ck/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2019 / 19:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-09-09/11:06

ISIN: US8865471085