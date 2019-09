Die Voltabox-Aktie (WKN: A2E4LE) führt heute mit einem Tagesgewinn von +8,62% auf 7,81 Euro den Rebound bei deutschen Auto-Nebenwerten an, im Zuge dessen sich auch die Aumann-Aktie (WKN: A2DAM0) ausgezeichnet präsentiert. Auch wenn bei beiden Unternehmen die Elektromobilität im Vordergrund steht - bei Voltabox noch mehr als bei Aumann - könnte der Rebound mit guten Nachrichten aus der klassischen Automobilindustrie zu tun haben. BMW meldet Verkaufszahlen für August, die auf eine Erholung in der Autobranche hindeuten und die der Markt mit einem kleinen Tagesplus von 0,56% auf 62,67 Euro in der BMW-Aktie (WKN: 519000) honoriert.

