Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aareal Bank von 30,50 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Barrass zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie als Fan des Geldhauses und begründete dies mit einer hohen Ausschüttungsquote. Allerdings habe er nun einen vorsichtigeren Blick auf die Kosten und reduzierte daher überwiegend die Schätzungen für 2019 und 2020./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-09-09/11:08

ISIN: DE0005408116