Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Krisenthemen wie "Brexit", Italien oder Handelskonflikt haben etwas an Einfluss verloren und mit der insgesamt erhöhten Risikobereitschaft sollte sich das Erholungspotenzial der Bundesanleihen in Grenzen halten, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Impulse gebe es zudem nicht, denn im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen im Kalender. Das technische Bild des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei getrübt. Neben der Ausbildung einer Doppeltop-Formation würden die quantitativen Indikatoren auf nachgebende Notierungen schließen lassen. Unterstützungen seien bei 174,14 und 173,68 zu finden, Widerstände würden die Analysten der Helaba an der 21-Tagelinie bei 175,67 und bei 176,16 lokalisieren. Die Trading-Range liege bei 174,60 bis 174,70. ...

