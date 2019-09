Der nun präsentierte Porsche Taycan stößt auch bei Tesla-Mastermind Elon Musk auf Resonanz. Zunächst machte sich Musk auf Twitter darüber lustig, dass Porsche auch bei dem Elektro-Modell auf die Bezeichnung "Turbo" setzt, dann twitterte er kurz und knapp: "Model S on Nürburgring next week". Offenbar will Musk den Rekord, den Porsche mit dem Taycan kürzlich auf der Nordschleife aufgestellt hat, nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...