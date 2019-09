Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der Steigerung der Umsätze sei Symrise der Klassenbeste, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Geschäft mit Duft- und Aromastoffen sei das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt stärker gewachsen als die Branche. Dem stünden allerdings niedrige operative Gewinnmargen gegenüber./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-09-09/11:10

ISIN: DE000SYM9999