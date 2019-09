Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Die Papiere des Baumaschinenherstellers dürften ihren Boden erreicht haben, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bestrafung am Markt wegen der Entwicklung der Barmittelzuflüsse im ersten Halbjahr und des lediglich bestätigten Umsatzausblicks hält er für übertrieben. Die Sorgen dürften im zweiten Halbjahr nachlassen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 08:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 08:09 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-09-09/11:21

ISIN: DE000WACK012