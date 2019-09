Die Weltwirtschaft kühlt sich zunehmend ab. Eine neue Umfrage zeigt: Anleger sind so negativ gestimmt wie seit über neun Jahren nicht mehr.

Anleger sehen die deutsche Konjunktur in einer so schlechten Verfassung wie seit Anfang des Jahrzehnts nicht mehr. Das Barometer für die aktuelle Lage fiel im September um fünf Zähler auf minus 10,5 Punkte - der niedrigste Stand seit März 2010, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter mehr als 900 Anlegern mitteilte. "Aus einem Boom ist eine Rezession geworden und es deutet bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...