Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Singulus nach Rücknahme der Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Malte Schaumann zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie nicht überrascht. Er habe aufgrund der Timingprobleme mit Aufträgen des chinesischen Staatskonzerns CNBM bereits kürzlich seine Prognosen gesenkt. Kursschwächen sieht er nicht nur mit Blick auf die niedrige Bewertung als Kaufchance. Die Aufträge dürften in den kommenden Monaten nämlich sehr wahrscheinlich eingehen, so der Experte./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-09-09/11:22

ISIN: DE0007238909