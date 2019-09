Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Dienstag, 10. September 2019 (Woche 37)/09.09.2019



20.15Marktcheck



Kritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" dienstags von 20:15 Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/marktcheck



Handwerkersuche - wenn die Notlage ausgenutzt wird



Nachsorge - wenn der Patient wieder ins Krankenhaus muss



Kaffeemaschinen - welche brüht am besten?



Gebäudeversicherung - wenn die Erstattung auf sich warten lässt



Weiße Sneakers - wie einfach ist die Reinigung?



Donnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/09.09.2019



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



64 Jahre alt, kein Führerschein, auf dem Motorrad um die halbe Welt - der Film "Über Grenzen"



Sprungrampe für Nachwuchsstars - ein Rückblick auf 25 Jahre SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden



Skulpturen statt Bagger - Kunst im Steinbruch in Blaubeuren



Kulturtipps



100 Sekunden Kunst - Löwenmensch



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/119123