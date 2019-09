Zürich (ots) - Im Durchschnitt wird die Computermaus während mindestens der Hälfte der Computerarbeitszeit am Arbeitsplatz genutzt. Damit wird sie zum wichtigsten Arbeitswerkzeug im Büro. Aus diesem Grund ist es essenziell, dass diese auf Person und Handhabung abgestimmt ist, um Unterarm und Handgelenk sowie Fingermuskulatur zu entlasten. Ergonomiespezialist MeFirst präsentiert die neueste Vertikalmaus.



Das Original und 2 Jahrzehnte Erfahrung



Bereits 1994 wurde an der Entwicklung der ersten vertikalen Maus begonnen. 2002 wurde die erste «VertikalMouse» von Evoluent lanciert. Mit den Serien Evoluent 2 bis 4 und der Evoluent C-Maus hat der Hersteller die Maus stetig weiterentwickelt. So sind heute Modelle für verschiedene Handgrössen, für Linkshänder sowie Funk-, Mac und Bluetooth-Varianten erhältlich.



Der vertikale Ansatz ist weltweit weiter im Trend und das Original wird oft kopiert. Das Evoluent-Original bietet neben der guten Ergonomie und Qualität noch immer die grösste Modellvielfalt.



Nun folgt mit der Evoluent D eine neue und eigenständige Serie. Die Evoluent D-Maus verspricht aufgrund des Designs und der weiter optimierten Griffweise eine verbesserte ergonomische Haltung. Zudem ist sie aktuell in zwei Rechts-Versionen Small und Medium, zukünftig in einer dritten, grösseren Ausführung erhältlich. Jede Grösse gibt es kabelgebunden und in der kabellosen USB-Funk-Empfänger Variante.



Hohe Qualität und patentierte Technologie



Die Evoluent D besteht aus hochwertigen Materialien, die einen edlen Look sowie ein handschmeichelndes Gefühl versprechen und den Arbeitstag so angenehmer gestalten.



Die ergonomische Form ermöglicht es den Fingern, die ideale Position einzunehmen, die Arm und Handgelenk gleichermassen entlastet. Die Handfläche liegt noch besser an der Maus als bei seinen Vorgängern und die an die Fingerspitzen angepassten Tasten verbessern den Griff. Letzteres ist eine patentierte Eigenentwicklung. Die Evoluent D-Maus liefert natürlich nicht nur äusserlich Neues, sondern auch eine Weiterentwicklung in der Technologie: So verfügt diese über einen aktualisierten Lasersensor, der besser und genauer reagiert.



Neue Treiber-Software für persönliche Anpassung



Mit dem Launch der Maus kündigt Evoluent auch ein Update der Software an. Der neue «Mausmanager» wird um einige neue Funktionen erweitert: Jede Taste ist mit einer beliebigen Funktion programmierbar, der Augenkomfort kann zusätzlich im Manager gesteuert werden. Hierbei kann man die Helligkeit den unterschiedlichen Lichtverhältnissen am Arbeitsplatz beliebig anpassen, um die Augen zu entlasten. Zudem ist mit dem Update auch das Beschleunigen der Scroll-Geschwindigkeit verbessert worden.



Vertikale Maus im Vergleich zur Standardmaus



Wer am Ende eines Büroarbeitstages steife Unterarme, empfindliche Handgelenke und/oder verspannte Muskeln hat, ist bei einer Standardmaus an der falschen Adresse. Der Nutzer verdreht das Handgelenk permanent und nimmt dadurch eine unnatürliche Haltung ein.



Im Gegensatz dazu versprechen die Evoluent-Mäuse mit dem sogenannten «Handshake-Griff» eine natürliche Haltung für das Handgelenk. Die Position kann so länger gehalten werden und verhindert körperliche Beschwerden während und nach der Arbeit.



Hochauflösende Bilder:



https://www.me-first.ch/evoluent-d.zip



Geschichte der Vertikalmaus-Entwicklung: https://evoluent.com/about/story/



Vorstellungsvideo der auf YouTube:



https://youtu.be/wtu_AxQcjnM



Über MeFirst



MeFirst hat sich auf den Vertrieb und die Entwicklung von ergonomischen Lösungen am Bildschirm-Arbeitsplatz und im Büro spezialisiert hat. MeFirst bietet seit 2006 eine breite Palette von qualitativen Lösungen an, die für das Wohlbefinden und die Produktivität im Unternehmen konzipiert sind. Im Ladenlokal berät MeFirst interessierte Personen bei Beschwerden oder zur Prävention.



