Pünktlich zum Capital Markets Day hebt der Vorstand von LPKF Laser & Electronics die Prognosen für 2019 und die Folgejahre an. Demnach kalkuliert CEO Götz Bendele für das laufende Jahr nun mit Erlösen zwischen 135 und 140 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge im Bereich von 12 bis 14 Prozent.

