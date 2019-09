London (www.anleihencheck.de) - Russell Silberston, Co-Head of Multi Asset bei Investec Asset Management, gibt einen Ausblick auf die bevorstehenden EZB-Sitzung am 12. September.Es gebe weit verbreitete Erwartungen an ein umfassendes Lockerungspaket. Der EZB-Rat habe die Möglichkeit, das QE-Programm neu zu starten, die Zinsen zu senken oder die Forward Guidance ausdrücklich von einer Verbesserung der Inflation abhängig zu machen. Russell Silberston erwarte eine Zinssenkung um 20 Basispunkte, eine Anpassung der Überschussreserven, ein bescheidenes QE-Programm, aber vor allem eine staatliche Forward Guidance, die die EZB dazu verpflichte, ihre gegenwärtige oder eine noch lockerere Politik fortzusetzen, bis sie zuversichtlich sei, ihr Inflationsziel symmetrisch zu erreichen. Wenn dies glaubwürdig genug sei, bestehe das Potenzial, die Zinskurve wieder ansteigen zu lassen. ...

