Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der allmählich zu Ende gehenden Ferienzeit gehörte die Nordsee zu den besonders beliebten Reisezielen in Deutschland - der Wechsel von Ebbe und Flut hat dabei stets einen besonderen Reiz für Urlauber, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management Auch an den Finanzmärkten gebe es ein zyklisches Zusammenspiel - für Anleger sei dies jedoch nicht unbedingt Anlass für große Freude. Ein Gezeitenwechsel könnte nach Ansicht von Tilmann Galler, globaler Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, nach Jahren der wirtschaftlichen Expansion und steigender Unternehmensgewinne anstehen. Für Investoren gelte es daher, die Defensive im Portfolio zu stärken. Doch Qualitätsanleihen würden angesichts der Niedrigzinspolitik als Renditestabilisator nahezu ausfallen. "Die Notwendigkeit, verstärkt nach alternativen Methoden der Risikoreduktion zu suchen, ist für Anleger größer geworden", erkläre Tilmann Galler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...