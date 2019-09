London (www.fondscheck.de) - Schroders erweitert sein Angebot an Strategien mit Nachhaltigkeitsfokus, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dazu hat der britische Asset Manager mit dem Schroder ISF Global Energy Transition (ISIN LU2016064201/ WKN A2PNKF) einen Aktienfonds aufgelegt, dessen thematischer Schwerpunkt auf dem weltweiten Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem liegt. Der Fonds soll der wachsenden Kundennachfrage nach aktiv gemanagten Anlagen in diesem sich schnell entwickelnden, zukunftsweisenden Sektor gerecht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...