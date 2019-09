Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) verzeichnete im August eine Wertminderung in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Die Mehrzahl der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe im August in einem nachgebenden Aktienmarktumfeld ein positives Ergebnis erzielt. Erfreulich entwickelt hätten sich insbesondere der schwerpunktmäßig von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,2% sowie der von David Tovey verantwortete BlackRock European Absolute Return Fund (ISIN LU0411704413/ WKN A0RLB7) mit einem Wertzuwachs in Höhe von 1,4%. Dagegen habe der von Andrew Kurita verwaltete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D7C38/ WKN A2DXVW) unter einem für fundamental orientierte Investoren schwierigen Umfeld in den USA gelitten und um 3,5% nachgegeben. ...

