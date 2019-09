Align Technology ist dabei die Zahnspange mit einer günstigeren und für den Kunden angenehmeren Lösung deutlich zu verbessern. Anstatt teure Drähte bei einem Kieferorthopäden sich reinmachen zu lassen, gibt es ein Set aus individuell erstellten Plastikschienen, die alle 2 Wochen ausgetauscht werden. Dadurch können sich die Zähle allmählich in die gewünschte Position entwickeln. Dies ist außerdem günstiger, da es durch gering qualifizierte Mitarbeiter abgewickelt werden kann, was zusammen mit der günstigen Herstellung zu Kostenersparnissen von über 50% führen kann. Dazu kommt, dass man die Plastikschienen nicht sieht und sich weniger Essensreste etc. dort verfangen kann. Die Align Aktie hat sich Dieser Artikel Align Technology: Disruption bei Zahnspangen erschien zuerst auf investresearch.net. ...

