Seit der Auflage des DWS Concept Platow Fonds wies dessen Portfolio mit dem SDAX die größte Überschneidung auf. Wer einen Blick in die Tabelle der aktuellen Kernpositionen wirft, könnte allerdings ob dieser Tatsache ins Grübeln geraten, stammten per Ultimo August doch sechs der zehn Titel aus dem MDAX. Im August gewann diese "MDAX-isierung" des Fonds erheblich an Dynamik, weil Airbus neu in die Top Ten vorstieß und kurz vor Monatsende unsere zweitgrößte Position Cancom außerplanmäßig vom SDAX in den MDAX aufstieg.Beeinflussen diese Veränderungen unseren Investmentprozess? Nein! Wir freuen uns über Indexaufstiege, da sie im Regelfall nach überproportionalen Kursgewinnen erfolgen und damit unseren Auswahlprozess tendenziell bestätigen. Gleichwohl spielt die Indexzugehörigkeit für unsere Investitionsentscheidungen keine Rolle. Weder hat es uns interessiert, dass die Cancom-Aktie früher in keinem Auswahlindex enthalten war, noch beurteilen wir sie anders, weil sie jetzt im MDAX notiert ist. Ein anderes Beispiel ist Puma: bei Fondsaufnahme im SDAX, inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...