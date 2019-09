Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG



Frankfurt (pta020/09.09.2019/12:24) - Valens Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Bericht: Jahresfinanzbericht 2018 Berichtszeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Internet-Veröffentlichung: https://valensholding.com/de/pressemitteilung Veröffentlichungsdatum: 09.09.2019



Bericht: Jahresfinanzbericht 2017 Berichtszeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Internet-Veröffentlichung: https://valensholding.com/de/pressemitteilung Veröffentlichungsdatum: 09.09.2019



Bericht: Halbjahresbericht 2018 Berichtszeitraum: 01.01.2018 - 30.06.2018 Internet-Veröffentlichung: https://valensholding.com/de/pressemitteilung Veröffentlichungsdatum: 09.09.2019



Bericht: Halbjahresbericht 2017 Berichtszeitraum: 01.01.2017 - 30.06.2017 Internet-Veröffentlichung: https://valensholding.com/de/pressemitteilung Veröffentlichungsdatum: 09.09.2019



Bericht: Halbjahresbericht 2016 Berichtszeitraum: 01.01.2016 - 30.06.2016 Internet-Veröffentlichung: https://valensholding.com/de/pressemitteilung Veröffentlichungsdatum: 09.09.2019



Aussender: Valens Holding AG Adresse: Eschersheimer Landstrasse 42, 60322 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Elkjaer Pedersen Tel.: +49 32 221 093 344 E-Mail: info@valensholding.com Website: www.valensholding.com



ISIN(s): DE000A2TSM88 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



