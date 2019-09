Die große Euphorie in der "Haching-Aktie" (WKN: A2TR91) hat sich nach der furiosen Börsenpremiere etwas gelegt. Reges Interesse an der zweiten "Fußball-Aktie" hierzulande nach Borussia Dortmund (WKN: 549309) führte das Papier am zweiten Handelstag (31. Juli) an der Börse München auf 14,99 Euro (wir berichteten), bevor der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Zurzeit pendelt sich die Aktie - wie von uns erwartet - nahe Ausgabepreis bei 8,10 Euro ein. Fans und Investoren die gekauft haben, liegen bei einem Kurs von 8,58 Euro noch immer leicht im Gewinn.

An der sportlichen Ausgangssituation hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...