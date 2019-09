Die RIB Gruppe (ISIN: DE000A0Z2XN6) beteiligt sich an führendem BIM Technologie Unternehmen mit über 20.000 aktiven USERN und tausenden Kunden im indischen Bauwesen.

Nach Beteiligungen an marktführenden IT Unternehmen (MSP) in Australien (A2K), Großbritannien (Cadline) und den USA (US CAD) vervollständigt die Investition bei Capricot, einem der Top BIM Technologie Experten auf dem indischen Subkontinent, die Abdeckung der Schlüsselmärkte der RIB Gruppe. Mit den Investitionen im Gesamtvolumen von annährend 150 Millionen US Dollar in die Firmen LevTech, Cadline, CCS, Winjit, BSD und US CAD sind damit mittlerweile ca. 75% der 14 geplanten M&A Abschlüsse für das Jahr 2019 erfolgreich getätigt worden.

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Indien ist der am schnellsten wachsende, global relevante Wirtschaftsraum mit einem Anstieg des Bruttosozialproduktes von 7,2% im Jahr 2018 und einer geschätzten Zunahme der Bevölkerung auf über 1,5 Milliarden Menschen im Jahr 2030. Die fünftstärkste Wirtschaftsnation der Welt beschäftigt heute über 500 Millionen Menschen. Der mit jährlich 30% am schnellsten wachsende Bereich am Arbeitsmarkt ist die IT- Branche. Ebenfalls ist die Bauindustrie ein Sektor mit hohen Zuwachsraten. In den nächsten Jahren wird hier ein Marktanteil von über einer Billion US Dollar mit mehr als 50 Millionen Beschäftigten erreicht.

Die Vision der digitalen Transformation der indischen Bauindustrie im Bereich AEC (Architecture, Engineering, Construction) wird nun von 4 veritablen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...