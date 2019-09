Nürnberg (ots) - Die Frischhaltefolie von Multitec kommt in Kürze bei NORMA in einer neuen Verpackung daher, die nicht nur für die Nutzerinnen und Nutzer klare Vorteile bringt - auch Ressourcen werden geschont.



Verbesserte Verpackung für leichteres Handling



Pausenbrote für die Kinder so einpacken, dass sie später noch frisch sind und der Geschmack erhalten bleibt oder die Reste des Abendessens einwickeln, damit sie vor dem Austrocknen geschützt und morgen noch lecker sind - Frischhaltefolie gehört zur Grundausstattung eines jeden Haushaltes.



Damit die bewährte Multitec Frischhaltefolie nun noch leichter auf die nötige Größe angepasst werden kann, wurde die bislang eingesetzte Kunststoffsäge durch eine Papiersägeleiste ersetzt. Während andere Anbieter hier weiter auf eine Plastikleiste setzen, entfällt beim NORMA-Produkt ab November die Verbundverpackung. Zahlreiche Tests haben dabei ergeben, dass sich das Abreißverhalten durch die neue Funktionalität deutlich verbessert hat. So soll nerviges Zusammenkleben und unhandliches Abreißen der Folie der Vergangenheit angehören. Die Packung mit 75 Metern Frischhaltefolie auf einer Breite von 29 Zentimetern wird zum günstigen Discounter-Preis von 0,89 Euro in allen NORMA-Filialen angeboten.



Auf unnötiges Plastik verzichten



Selbst beim Einsatz von Frischhaltefolie kann auf die Umwelt Rücksicht genommen werden. Multitec verzichtet bei der Herstellung der Faltschachtel auf die herkömmliche Plastikleiste und schont somit nicht nur Ressourcen, sondern erhöht zugleich den Recyclinganteil der gesamten Packung auf mindestens 90 Prozent.



