Als CFO des Maschinenbauers Manz hätte sich Martin Hipp Zugang zu Kreditplattformen gewünscht, nun baut er selbst eine auf, die sich an bonitätsstarke, gehobene Mittelständler richtet. „Unter den CFOs beobachte ich ein starkes Interesse an Kreditplattformen“, sagt der Vorstand von FinMatch im Gespräch mit. Aber legen auch die Banken ihre anfängliche Skepsis, mit Finanzierungsplattformen zu kooperieren, ab? Und was bringt das Anzapfen einer Kreditplattform CFOs wirklich? Hipps Antworten dazu hier bei