Erfurt (ots) - Oh du stille Weihnachtszeit? - Nicht bei KiKA! In der "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) am 6. Dezember 2019 wird sich musikalisch und mit viel Engagement auf Weihnachten eingestimmt. Für die Live-Show sucht KiKA drei Schul-, Kirchen- oder Jugendchöre, die in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Bewerbungsschluss ist am 18. Oktober 2019.



Musikalisches Talent und Kreativität sind gefragt für die Teilnahme an der "KiKA LIVE Adventsshow" am 6. Dezember live aus dem Erfurter Studio. Vom Weihnachts-Klassiker bis hin zum Rap-Song - die Teilnehmer*innen müssen sich in verschiedenen Xmas-Challenges beweisen. Mit dabei sind verschiedene Studiogäste und natürlich die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben. Den Gewinnern winkt ein Zuschuss zur Chorkasse.



Bewerben können sich Schul-, Jugend- und Kirchenchöre, deren Mitglieder zwischen zehn und 15 Jahre alt sind. Wie genau das funktioniert, erfahren interessierte Chorleiter*innen unter kika-live.de.



Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf www.kika-live.de, auf www.kika-presse.de und im KiKA-Text auf Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



