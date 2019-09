++ Europäische Aktien starten mit Kursgewinnen in den Tag, nachdem die Exporte aus Deutschland im Juli gestiegen sind ++ DE30 steigt nach Durchbruch der 100-Tage-Linie weiter an ++ Chaotischer Brexit dürfte deutsche Konjunktur belasten ++Der Handelsbeginn am Montag verlief für europäische Anleger positiv, da die wichtigsten Aktienmärkte spürbare Kursgewinne verzeichneten. Seitdem hat der Optimismus jedoch etwas nachgelassen. Infolgedessen kann man nach der ersten Handelsstunde feststellen, dass die wichtigsten Indizes in Europa etwa 0,1% bis 0,2% höher notieren. Andererseits könnten die Anleger weiterhin um die düsteren Außenhandelsdaten aus China besorgt sein. Das Update vom Wochenende zeigte, dass die Exporte um 1% im Jahresvergleich einbrachen. Dieses Ergebnis kam, nachdem am 1. September die neue Zollrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...