(shareribs.com) London 09.09.2019 - Die Ölpreise bewegen sich zum Wochenauftakt nach oben. Saudi-Arabien hat mitgeteilt, dass man an den Förderkürzungen noch lange festhalten will, um die Märkte zu stabilisieren. Saudi-Arabien hat einen neuen Energieminister bestimmt. Der Schritt wird von der Branche als Anzeichen für ein Festhalten an der aktuellen Kürzungspolitik gewertet. Der neue Energieminister ...

