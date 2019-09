DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:25 Uhr)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.986,80 +0,20% +18,88% Euro-Stoxx-50 3.497,98 +0,08% +16,54% Stoxx-50 3.188,45 -0,06% +15,52% DAX 12.230,16 +0,32% +15,83% FTSE 7.241,91 -0,56% +8,24% CAC 5.600,47 -0,06% +18,39% Nikkei-225 21.318,42 +0,56% +6,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,69 -60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,76 56,52 +0,4% 0,24 +18,2% Brent/ICE 61,76 61,54 +0,4% 0,22 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.510,19 1.506,81 +0,2% +3,38 +17,7% Silber (Spot) 18,19 18,18 +0,0% +0,01 +17,4% Platin (Spot) 955,85 950,92 +0,5% +4,93 +20,0% Kupfer-Future 2,60 2,62 -0,5% -0,01 -1,6%

Am Ölmarkt steigen die Preise leicht. Marktbeobachter sprachen hier von Spekulationen über eine Angebotsverknappung seitens der Opec, nachdem Saudi-Arabien seinen Energieminister ausgetauscht hat. "Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass der scheidende Minister, Khalid al-Falih, seit 2016 nicht genug getan hat, um für höhere Ölpreise zu sorgen", kommentierte Oanda. Der neue Minister Prinz Abdulaziz bin Salman dürfte mit Blick auf das Haushaltsbudget wie auch den geplanten Börsengang des Ölriesen Saudi Aramco verstärkt für eine Senkung der Produktion eintreten, um die Preise nach oben zu treiben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngsten Unterstützungsmaßnahme der chinesischen Notenbank zur Stabilisierung der vom Handelsstreit mit den USA gebeutelten Konjunktur, dürfte den US-Börsen am Montag kaum noch Auftrieb verleihen. Die Futures auf die US-Indizes deuten dennoch auf eine gut behauptete Eröffnung hin. Schon zum Vorwochenausklang hatte die wall Street darauf allenfalls moderat reagiert, zumal der Fokus da stärker auf dem US-Arbeitsmarktbericht gelegen hatte. Die US-Anleger dürften mehr auf ihre eigene Notenbank setzen. Und von der kamen zuletzt gemischte Signale. So sprach Fed-Chef Jerome Powell von einer grundsätzlich optimistischen Sichtweise in Bezug auf Wachstums- und Inflationsausblick. Zugleich ließ er aber die bei über 90 Prozent liegende Erwartung an eine Zinssenkung im September am Köcheln, indem er auch sagte: "Wir sind bereit, alles Notwendige zu tun, um das Wachstum aufrecht zu erhalten." Dazu passend waren die Arbeitsmarktdaten für August etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Anleger setzen angesichts schwacher Handelsdaten aus China und eines nach unten recidierten BIP-Wachstums in Japan auf die großen Notenbanken und Stimuli für die Wirtschaft. Am Donnerstag wird ein großes Maßnahmenpaket der EZB erwartet und für die kommende Woche ist eine Zinssenkung durch die US-Notenbank zu über 90 Prozent eingepreist. Sollte es zudem positive Nachrichten von den US-chinesischen Handelsgesprächen geben, dürfte die Risikobereitschaft der Investoren weiter steigen, heißt es. Vor dem Beginn der IAA geht es für Automobilaktien um 1,5 Prozent nach oben. Paragon gewinnen 9,1 Prozent. Der Autozulieferer will auf künstlicher Intelligenz fußende Assistenzsysteme vorstellen. Air France-KLM brechen um 8 Prozent ein. Die kurzfristigen Buchungen innerhalb der Hauptreisezeit sind auf Grund des sich eintrübenden Umfeldes schwächer als erwartet ausgefallen. Thyssenkrupp notieren 1,8 Prozent im Minus, hier belastet nach Aussage eines Marktteilnehmers, dass die Konzernführung für die Aufzugssparte nun doch den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung präferieren soll. Singulus verlieren nach einer Gewinnwarnung 4,4 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 7:59h Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1029 +0,02% 1,1025 1,1047 -3,8% EUR/JPY 118,03 +0,18% 117,84 117,98 -6,1% EUR/CHF 1,0929 +0,37% 1,0904 1,0898 -2,9% EUR/GBP 0,8920 -0,68% 0,8989 0,8972 -0,9% USD/JPY 107,02 +0,16% 106,87 106,79 -2,4% GBP/USD 1,2364 +0,70% 1,2268 1,2313 -3,1% USD/CNY 7,1259 +0,14% 7,129 7,116 +3,6% Bitcoin BTC/USD 10.448,50 +0,29% 10.301,75 10.880,75 +180,9%

Der Yuan gibt nach den enttäuschenden Außenhandelsdaten Chinas und nach seiner kräftigen Erholung vom Freitag wieder nach, von 7,1043 auf zuletzt 7,1218 je Dollar. Die chinesische Notenbank hatte den Mittelkurs in der Nacht erneut im Bereich knapp über 7,08 Yuan je Dollar gelassen. Das Pfund Sterling zieht an, nach einer Reihe überraschend gut ausgefallener Konjunktudaten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Ein neuerlicher Konjunkturstimulus in China, die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und die Aussicht auf eine neue Runde von Gesprächen im US-chinesischen Handelsstreit sorgten für Auftrieb. Leicht dämpfend wirkten schwächer als erwartet ausgefallene Handelsdaten aus China. Sie spiegelten die negativen Rückwirkungen der gegenseitig auferlegten Strafzölle mit den USA wider. Die Senkung der Mindestreserveanforderung zeige Pekings zunehmende Sorge vor einer Wachstumsverlangsamung, hieß es von Nomura. Dass das japanische BIP-Wachstum im zweiten Quartal des Jahres auf 1,3 von zunächst 1,8 Prozent nach unten revidiert wurde, ließ die Anleger als rückwärts gerichtete Information kalt. In Hongkong sorgten dagegen die andauernden Demonstrationen für mehr Demokratie und weniger Einmischung von Festlandchina für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung. In Sydney waren Aktien von Banken und Immobilienunternehmen etwas gesucht, gestützt von Stabilisierungssignalen vom Wohnungsmarkt und gestiegenen Krediten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zurück. Die Anleger setzten auf Lockerungsschritte der großen Notenbanken, zunächst der EZB am Donnerstag, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW setzt im August mehr Autos ab

BMW hat im August den Absatz gruppenweit gesteigert, allerdings ergab sich bei den elektrifizierten Fahrzeugen sowohl im Monat August als auch seit Jahresbeginn ein Minus. Hier will der Autobauer in den kommenden Jahren zulegen. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 4,4 Prozent auf 181.126 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte.

DB und Innogy schließen Vertrag über Lieferung von Offshorestrom

Die Deutsche Bahn wird ihren Anteil an erneuerbaren Energien am Strommix in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Das Unternehmen habe mit dem Energieunternehmen Innogy SE und seinem Mutterkonzern RWE die Lieferung von Ökostrom aus dem Offshore-Windpark Nordsee Ost vereinbart, wie Innogy mitteilte.

Wirecard und malaysische Affin Bank erweitern Zusammenarbeit

Wirecard weitet sein Geschäft in Asien aus. Wie der im DAX notierte Zahlungsdienstleister mitteilte, soll die Zusammenarbeit mit der in Malaysia beheimateten Affin Bank Berhad um vollständig digitale Internet-Banking-Lösungen erweitert werden.

Hannover Rück erwartet höhere Preise - Jahresprognose bestätigt

Das Preisumfeld im Rückversicherungsmarkt hat sich laut Hannover Rück zuletzt etwas entspannt. Trotz aller Herausforderungen für die Branche durch Überkapazitäten und niedrige Zinsen stelle sich die Entwicklung der Preise und Konditionen "spürbar erfreulicher dar als noch vor einem Jahr", teilte die Hannover Rück anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo mit. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Opel erhöht Marktanteil leicht und zeigt sich zuversichtlich

Opel hat in den Monaten Januar bis August in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld seinen Marktanteil erhöht. Im Kernmarkt Europa erhöhte er sich leicht auf 5,42 Prozent. Auch im Monat August konnte der Marktanteil ausgebaut werden. Insgesamt wurden per Ende August weltweit rund 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Für den Rest des Jahres ist das Unternehmen zuversichtlich.

LPKF wird bei Umsatz und Gewinn ab 2019 optimistischer

Bei LPKF zeigen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität bei einer guten Auftragslage erste Wirkung. Für 2019 und die Folgejahre ist der Hersteller von Lasersystemen nun optimistischer und hebt seinen bisherigen Ausblick für Umsatz und Gewinn an, wie das Unternehmen aus Garbsen bei Hannover mitteilte.

Ahold Delhaize sucht neuen Finanzchef

Ahold Delhaize sucht einen neuen Finanzchef. Wie das niederländische Einzelhandelsunternehmen mitteilte, hat der derzeitige CFO Jeff Carr den Konzern informiert, dass er seinen Vertrag, der im April 2020 nach der Hauptversammlung endet, nicht verlängern wird.

Air France-KLM gehört zu den Interessenten für Aigle Azur - Zeitung

Mehrere Unternehmen sollen an der Übernahme der Aktivitäten der insolventen französischen Fluggesellschaft Aigle Azur Interesse haben. Wie die französische Zeitung Les Echos am Montag schreibt, gehört zu den Interessenten auch die Air France-KLM Group. Die Gebote müssten bis Montagmittag vorliegen.

Bankengruppe Lloyds stoppt Aktienrückkauf wegen PPI-Forderungen

September 09, 2019 07:26 ET (11:26 GMT)

Nach einem sprunghaften Anstieg von Anträgen zur Rückzahlung mißbräuchlicher Kreditausfallversicherungen setzt die Lloyds Banking Group ihr Aktienrückkaufprogramm aus. Die Bank strebt jedoch weiter die Zahlung einer progressiven ordentlichen Dividende an.

British Airways streicht wegen Pilotenstreiks fast alle Flüge in Großbritannien

Wegen eines massiven Pilotenstreiks hat die britische Fluggesellschaft British Airways am Montag fast alle ihre Flüge in Großbritannien gestrichen. "Fast 100 Prozent" der Flüge würden annulliert, teilte das Unternehmen mit. Betroffen sind zehntausende Passagiere.

Primark-Wachstum von 4 Prozent sichert Prognose von AB Foods

Der Bekleidungsdiscounter Primark dürfte im laufenden Geschäftsjahr zu konstanten und tatsächlichen Wechselkursen um 4 Prozent gewachsen sein. Wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres bestätigte der Mutterkonzern Associated British Foods auf dieser Basis seine Jahresprognose.

IPO/Wework erwägt für Börsengang niedrigere Bewertung - Kreise

Die Muttergesellschaft von Wework, The We Company, prüft offenbar, die Bewertung der Tochter vor dem geplanten Börsengang zu senken.

IPO/Topsports lotet Interesse in Hongkong aus - Dokument

Der chinesische Sporthändler Topsports hat begonnen, Investoreninteresse an seinem geplanten, milliardenschweren Börsengang in Hongkong auszuloten. Die Topsports International Holdings Ltd. will bis zu 1 Milliarde US-Dollar in dem IPO erlösen und strebt das Listing bis zum Ende des dritten Quartals an, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 07:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.