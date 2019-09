BGO Diversified US Property Fund erzielt Sektorführung insgesamt und Spitzenplatz in der Peergroup

BGO Prime Canadian Fund auf dem 2. Platz in seiner Peergroup

Platz in seiner Peergroup Sun Life General Account in den Top-5% der Kategorie Global Diversified und auf dem 2.Platz bei Klimaresilienz

BentallGreenOak (BGO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen wiederum globale Top-Plätze im GRESB-Ranking (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2019 belegt und damit seine außergewöhnliche globale Führungsposition bei nachhaltigen Investitionen im 9. Jahr in Folge fortsetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190909005217/de/

Pictured: Sun Life Financial Centre, located in Ottawa, Ontario, co-owned by Sun Life Assurance Company of Canada and the BentallGreenOak Prime Canadian Property Fund. (Photo: Business Wire)

Der BGO Diversified US Property Fund belegte den Spitzenplatzin der Peergroup US Diversified und den 2.Platz global insgesamt. Der BGO Prime Canadian Fund erzielte 2019 seine bisher beste Leistung im GRESB und belegte den 2. Platz in der Peergroup Canadian Diversified. Das von BGO verwaltete Sun Life General Account gab 2019 sein GRESB-Debut und wurde in die Top-5% der Kategorie Global Diversified aufgenommen. Alle drei Portfolios wurden erstmals für das Resilience-Modul von GRESB aufgestellt und belegten jeweils den 2. Platz in der Kategorie Global Diversified. Mit dem Resilience-Modul wurden die Portfolios von BGO und der strategische Ansatz des Unternehmens zur Klimaresilienz im Vergleich zu gleichartigen Firmen weltweit bewertet.

"In unserer globalen Führungsposition beim GRESB-Ranking spiegeln sich die gemeinsamen Anstrengungen unserer Teams für Asset Management und Immobiliendienste wider, die von unseren Portfolio-Managern und der Gruppe für nachhaltiges Investieren geleitet werden. Wir sind bestrebt, damit sowohl bessere Leistungen für unsere Kunden als auch bessere Ergebnisse für die Umwelt zu erzielen", erklärte Gary Whitelaw, Chief Executive Officer von BentallGreenOak. "Unsere Strategien für nachhaltiges Investieren und die zugehörigen Partnerschaften mit Gebäudebesitzern, Mietern und lokalen Gemeinschaften sind entscheidende Triebkräfte bei der Schaffung von langfristigem Wert für unsere Anleger und Kunden."

"Mit einer Tradition von Spitzenleistungen im Bereich nachhaltiges Investieren veranschaulicht BentallGreenOak seine Einstellung, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil seines Wertvorschlags für Kunden und deren Interessengruppen sein muss. Die Führungsarbeit des Unternehmens ist ein bedeutender Motor in dem Bestreben der globalen Immobilienbranche, ihre kollektive ESG-Performance zu verbessern, und GRESB freut sich sehr, BentallGreenOak heute Anerkennung für seine Sektorführungsarbeit im Jahr 2019 zu zollen", sagte Dan Winters, GRESB Head of Americas.

Das GRESB-Ranking ist die ESG-Benchmark (Environment, Social, Governance) der Immobilienwirtschaft. Mit der Immobilien-Benchmark 2019 wurden mehr als 1.000 Immobilienfirmen, Immobilien-Investment-Trusts (REIT), Fonds und Projektentwickler bewertet. Mehr als 100 institutionelle Anleger mit verwalteten Vermögenswerten (AUM) im Wert von über 22 Billionen US-Dollar nutzen GRESB-Daten zur Überwachung ihrer Investitionen, für das Engagement mit ihren Managern und für eine Entscheidungsfindung im Interesse einer nachhaltigeren Immobilienwirtschaft. Weitere Informationen über die Bewertungsmethoden und das GRESB-Ranking erhalten Sie unter: https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/

Über BentallGreenOak

BentallGreenOak ist ein führender, weltweit tätiger Immobilien-Investment- und -Management-Berater und ein global angesehener Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BentallGreenOak betreut die Interessen von mehr als 750 institutionelle Kunden mit verwalteten Vermögenswerten von rund 48 Milliarden US-Dollar (Pro forma zum 30. Juni 2019) und Kompetenzen in der Vermögensverwaltung von Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Multiwohnimmobilien in der ganzen Welt. BentallGreenOak verfügt über Niederlassungen in 22 Städten in zehn Ländern und auf drei Kontinenten mit tiefgreifender Erfahrung, lokalen Marktkenntnissen und ausgedehnten Netzwerken in den Regionen, wo wir investieren und Immobilienwerte für unsere Kunden verwalten. BentallGreenOak gehört zu SLC Management, dem institutionellen alternativen Asset-Management-Geschäftsbereich von Sun Life.

Zu den oben genannten verwalteten Vermögenswerten gehören Immobilien und Hypotheken-Investments, die von der BentallGreenOak-Unternehmensgruppe und verbundenen Unternehmen verwaltet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bentallgreenoak.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190909005217/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Rahim Ladha

Vice President, Corporate Communications

BentallGreenOak

media@bentallgreenoak.com