Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell ONLINE" präsentiert in seiner aktuellen Dachfonds-Studie wieder jene Produkte, auf die österreichische Dachfondsmanager bevorzugt setzen, so die Experten von "FONDS professionell".Nach dem außerordentlich schwierigen Börsenjahr 2018 könnten österreichische Dachfondslenker endlich wieder aufatmen: Im ersten Semester 2019 sei Österreichs Dachfondsvolumen im Rahmen der von "FONDS professionell" halbjährlich durchgeführten Dachfonds-Studie um 2,36 Milliarden auf 39,59 Milliarden Euro gestiegen. Zur Erinnerung: Per Dezember 2018 habe im Sechs-Monats-Vergleich noch ein Minus von 1,54 Milliarden Euro zu Buche geschlagen. Damit sei Österreichs Dachfondsmarkt zu diesem Zeitpunkt rund 37,25 Milliarden Euro schwer gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...