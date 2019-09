Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Die Dividendenrendite des Telekomkonzerns könnte schneller steigen als bislang angenommen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutig positives Zeichen in diesem Zusammenhang sei der Verkauf der Sendemasten in Europa. Patrick zählt die Aktien zu den europäischen "Top Picks"./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39