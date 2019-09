Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Berechenbarkeit der künftigen Kursentwicklung des Ausrüsters der Halbleiterproduzenten sei nie besser gewesen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Der technische Fortschritt dauere an, was sich in den Aussagen der großen Kunden für die neue Chip-Plattform widerspiegele. Der Experte zählt die Aktien zu den europäischen "Top Picks"./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0010273215