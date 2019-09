Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Total SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der französische Ölkonzern dürfte die Balance zwischen Kapitalausgaben einerseits und Barausschüttungen an die Aktionäre andererseits wiederfinden, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Studie. In den Fokus rücke nun der Strategietag am 24. September. Im klassischen Fördergeschäft verbesserten sich die Ergebnisse rascher als die der Kontrahenten. Die Expertin zählt die Aktien zu den europäischen "Top Picks"./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-09-09/14:16

ISIN: FR0000120271