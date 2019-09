Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Investoren ignorierten den Übergang des Stromproduzenten zum drittgrößten europäischen Anbieter von Energie aus erneuerbaren Quellen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Transformation dürfte in weniger als einem Jahr abgeschlossen sein. Crampton zählt die Aktien zu den europäischen "Top Picks"./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-09-09/14:17

ISIN: DE0007037129