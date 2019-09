Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 US-Dollar belassen. Nach dem Abbruch des Statiktests mit dem Modell 777X könnten die Anleger nur abwarten, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe Beispiele, in denen dies sehr negative Auswirkungen gehabt habe, aber es habe in der Vergangenheit auch völlig planmäßige Entwicklungsverläufe gegeben./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-09-09/14:18

ISIN: US0970231058