Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sunrise Communications von 90 auf 81 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das niedrigere Kursziel basiere auf der Wahrscheinlichkeit des Gelingens einer Kapitalerhöhung für die Übernahme von UPC, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die ablehnende Haltung des Sunrise-Großaktionärs Freenet berge das Risiko eines Scheiterns der Kapitalmaßnahme. Rathe taxiert die Wahrscheinlichkeit eines Gelingens auf 60 zu 40./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-09-09/14:27

ISIN: CH0267291224