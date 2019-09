Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 4,90 auf 4,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Kurse spanischer Geldhäuser seien in den vergangenen drei Monaten deutlich hinter denen der Banken der Eurozone zurückgeblieben, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Belastungsfaktoren seien sinkende Zinsen, ein ungeregelter Brexit und Risiken in den Märkten der Schwellenländer. Für Santander sprächen aber die Zusammensetzung der Gewinne und mögliche Kosteneinsparungen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2019 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113900J37