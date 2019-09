Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach einem Treffen mit dem alten und dem neuen Konzernchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Anleger warteten auf den ersten Eindruck von Jean-Paul Kress als Nachfolger von Simon Moroney nach fast dreißig Jahren an der Spitze des Antikörperspezialisten, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach seiner Einschätzung bringe Kress alles mit, um Morphosys durch den Wandel vom Forschungsunternehmen zum Biopharmaunternehmen zu führen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 10:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-09-09/14:37

ISIN: DE0006632003