Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen. Die unterdurchschnittliche Entwicklung und verpasste Erholung in der Prozessautomatisierung lasse sich nicht alleine mit dem von den Schweizern angeführten Geschäftsmix erklären, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Problem sei eine stärkere Präsenz in weniger attraktiven Märkten und immer schwächere Aussichten im Schifffahrtsbereich./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 17:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-09-09/14:40

ISIN: CH0012221716