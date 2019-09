Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2088 Pence belassen. Der nächste Kursimpuls könne von einer Abspaltung des Geschäfts auf dem Heimatmarkt ausgehen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Ereignis schienen die Anleger an die Seitenlinie gewechselt zu haben. Devlin zählt die Aktien zu den europäischen "Top Picks" und auch zum bevorzugten Titel im europäischen Versicherungssektor./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-09-09/14:45

ISIN: GB0007099541