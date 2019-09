Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Iwamoto untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Markterwartungen für den Chemiesektor im Jahr 2020. Allgemein werde im kommenden Jahr wieder mit der Rückkehr zu mittlerem Wachstum gerechnet, ein Umsatzrückgang habe der Expertenschnitt bei keinem Unternehmen auf dem Zettel. Der Markt sei somit recht optimistisch für den Sektor mit Ausnahme von Air Liquide, DSM und Akzo Nobel - drei Werte, die sie unter anderem wegen ihres defensiven Charakters sehr schätze./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-09-09/14:46

ISIN: FR0000120073