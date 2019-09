Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1239 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Das weltweite Wachstum in der Flugbranche je Sitzplatzkilometer sei im Juli schwächer gewesen als von ihm vorhergesagt, was nach der positiven Tendenz seit April ein Rückschritt sei, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Start in die saisonal wichtigen Sommermonate sei damit eher schwach verlaufen. Dies wirke sich auch auf die Luftfahrtindustrie aus, für die er allgemein mit einem starkem Wachstum im zivilen Bereich kalkuliere./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B63H8491