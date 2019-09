Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407) hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2019 (Geschäftsjahr 2018/2019) einen Konzernumsatz von TEUR 16.919 (Vorjahr TEUR 17.645) erreicht.

Dies entspricht einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 4,1%. Ursachen für die negative Umsatzentwicklung waren insbesondere Projektverzögerungen (intern/extern), die schwierige Situation am Materialbeschaffungsmarkt sowie längere Lieferzeiten bei Produktionsdienstleistern.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2019 belief sich auf TEUR 26.209 und konnte gegenüber dem Vorjahr um 259,4% gesteigert werden. Mit diesem Wert wurde der mit Abstand höchste Auftragsbestand zum Jahresende in der 34-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht. Der aktuelle Auftragsbestand ist nicht nur von seinem extrem hohen Wert geprägt, sondern auch von der höheren Anzahl an größeren Projekten und vor allem davon, dass viele Aufträge über einen längeren Zeitraum in mehreren Lieferlosen und/oder mit mehreren Leistungsstufen abgewickelt werden. CeoTronics konnte sich so eine längerfristige Grundauslastung erarbeiten und die Voraussetzungen für eine möglichst kontinuierliche positive Geschäftsentwicklung schaffen. ...

