Bäckereiketten wie Oebel, Lila Bäcker und Hofmeister-Brot taumelten in den vergangenen Monaten in die Insolvenz. Experten sehen kein Ende der Pleitewelle. Doch warum müssen so viele Bäcker kämpfen?

Ende August war es wieder so weit: die nächste Bäckereikette meldete Insolvenz an. Diesmal hatte es Hofmeister-Brot aus Landau erwischt. 1949 gegründet, seit drei Generationen in Familienbesitz und mit 123 Filialen in Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg vor allem im Süden eine Größe in der Branche. Kurzum: Ein Fall, wie er mittlerweile fast schon exemplarisch ist im Brot- und Brötchen-Business.

Im Januar meldete bereits die Holding "Unser Heimatbäcker" aus Pasewalk, die hinter der 400 Filialen zählenden Bäckereikette "Lila Bäcker" steht, Insolvenz an. Fast zeitgleich zog die Geschäftsführung der Arnstädter Bäckereikette Frischback mit rund 100 Filialen die Reißleine. Das Familienunternehmen Eisold mit Sitz in Radeberg bei Dresden und insgesamt 17 Filialen folgte im April, im Mai dann die Achimer Stadtbäckerei mit 45 Standorten. Im Juni rutschte schließlich der nordrhein-westfälische Großbäcker Kronenbrot sowie einen Monat später die eng mit Kronenbrot verbandelte Filialkette Oebel in die Pleite.

Experten sehen kein Ende der Pleitewelle. Zu tief liegen die Probleme vieler Bäckereien, zu groß sind die strukturellen Veränderungen der Branche. "Das Abschmelzen wird weitergehen und es wird vermutlich auch weitere Insolvenzen geben", erwartet Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Großbäckereien.

Denn gleich an mehreren Fronten müssen die Bäcker kämpfen: "Fast alle großen Handelsketten haben in den vergangenen Jahren Backstationen und -Systeme in ihren Filialen etabliert", sagt Juncker, "das spüren die klassische Bäckereiketten". Während ihre Umsätze sinken, bleiben die Fixkosten - vor allem die Mieten - hoch. Einzelne Faktoren wie die Personalknappheit oder die Hitzewellen im Sommer verstärken die Probleme noch. Hinzu kommen hausgemachte Probleme, wie im Fall von Kronenbrot.Als Insolvenzverwalter Biner Bähr, Partner der Kanzlei ...

