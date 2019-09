Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE0006190705 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 09.09.2019 Kursziel: 4,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 17 May 2019 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 4,80. Zusammenfassung: In den ersten sechs Monaten gingen Umsatz und EBIT um 35% bzw. 85% zurück. Die Umsatzerlöse lagen 18% unter unserer Prognose, aber aufgrund des Umsatzrückgangs und der geringer als erwarteten sonstigen betrieblichen Erträge hat der EBIT unser Ziel um 79% unterschritten. Dank eines verbesserten Produktmixes nachdem das Unternehmen das Portfolio von margenarmen Produkten H2/18 bereinigt hat, blieb die Bruttomarge auf einem historisch hohen Niveau bei 8%. Nach der enttäuschenden Umsatz- und Ertragsperformance in H1/19 senken wir unsere Prognose. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir uns dem Tiefpunkt beim Umsatz nähern. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von EUR 4,80 (zuvor: EUR 5,80). Angesichts des Aufwärtspotenzials zu unserem Kursziel nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie auf Kaufen auf (zuvor: Hinzufügen). First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin upgraded the stock to BUY but decreased the price target from EUR 5.80 to EUR 4.80. Abstract: Six month reporting showed revenue and EBIT down 35% and 85% respectively. The topline undershot our target by 18% and EBIT missed our estimate by 79%, due to the revenue shortfall and a lower than expected other income result. On a positive note, the gross margin of 8% remains at a historically high level, thanks to an improved product mix after the company culled the portfolio of low margin products in H2/18. We lower our outlook on the H1/19 revenue and earnings miss but believe we are approaching a trough in sales. Our recalibrated DCF model now yields a fair value of EUR 4.8 (old: EUR 5.8). We upgrade the stock to Buy from Add given the upside to our price target after the recent share price depreciation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18955.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

