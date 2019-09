Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex wieder. Die australische Investmentbank Macquarie hat ihre Einschätzung für die Nordex-Aktie gleich um zwei Stufen angehoben. Von "Underperform" auf "Outperform". Bei den Verkäufen steht ThyssenKrupp auf dem fünften Platz. Die Erholung die wir letzte Woche bei dem Wert gesehen haben, ist vorerst beendet. Noch in dieser Woche könnte nun die die Entscheidung über die Zukunft der Aufzugssparte fallen.