Berlin (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke HONOR gab heute bekannt, dass sie hohe Umsätze mit dem HONOR Band 5 erzielt. Im August verkaufte sie das Gerät in internationalen Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 387 % öfter als das Vorgängermodell. Das Gerät verfügt über einen 0,95 Zoll großen AMOLDED Full Color-Touchscreen, eine 24-Stunden-Überwachung der Herzfrequenz, mehrere Sport- und Fitness-Modi und acht anpassbare Uhroberflächen und verkauft sich im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Märkten zu einem RPR von etwa 30 EUR[1].



24/7-Überwachung der Herzfrequenz



Das auf der Grundlage der neuesten HUAWEI TruSeen 3.0-Technologie zur Herzfrequenzüberwachung basierende HONOR Band 5 liefert genauere, kontinuierliche 24-Stunden-Überwachung der Herzfrequenz in Echtzeit, mit der die Nutzer Ihre Gesundheit und Fitness überwachen können. Damit die nächtliche Dunkelheit nicht gestört wird, blinkt die Herzfrequenzüberwachung in der Nacht nicht. Sobald die Echtzeit-Herzfrequenz des Nutzers die voreingestellten Grenzwerte überschreitet, vibriert und blinkt ein Herzfrequenzalarm, um den Nutzer zu warnen.[2]



Darüber hinaus verfügt das HONOR Band 5 über die TruSleep-Technologie, die leichten, tiefen und REM[3]-Schlaf aufzeichnet und damit die Schlafqualität des Nutzers überwacht. Die auf der KI-Technologie von Huawei basierende und durch das Center for Dynamical Biomarkers der Harvard Medical School zertifizierte TruSleep-Technologie erkennt sechs häufige Schlafstörungen und bietet mehr als 200 anpassbare Vorschläge zur Verbesserung der Schlafqualität. Im Vergleich zu Modellen der vorherigen Generation arbeitet das Gerät mit seiner verbesserten Leistung nun mit einer Genauigkeit von bis zu 96,3 %.



Professioneller Fitness-Tracker



Das HONOR Band 5 ist wasserfest in Tiefen bis zu 50 Meter und zeichnet die Anzahl, die Geschwindigkeit, die Abstände und die Intervalle der Herzschläge, die verbrannten Kalorien und den durchschnittlichen SWOLF für eine Reihe von Schwimmstilen auf. Anhand dieser Informationen können die Nutzer ihre Fortschritte beobachten und ihre Schwimmtechnik verbessern.



Das Gerät ist ein zuverlässiger Trainingsbegleiter, da es die Workouts der Nutzer genau nachverfolgt und Verbesserungsvorschläge liefert. Es unterstützt eine Vielzahl von Outdoor- und Indoor-Aktivitäten wie Joggen und Fahrradfahren im Freien, Laufband- und Fahrradergometertraining im Indoorbereich, Spazierengehen, Schwimmen, Ellipsentraining, freies Training, Rudermaschine und Walking im Fitnessstudio.



Bequeme Komplettlösung mit zahlreichen Funktionen



Der 0,95 Zoll große AMOLDED Full Color-Touchsreen des HONOR Band 5 hat eine Auflösung von 240 x 120 Pixeln bei 282 PPI und ist damit auch bei indirekten Lichtverhältnissen gut zu erkennen. Mit einer einzigen Aufladung hält der Akku bei normalem Gebrauch 14 Tage.



Wird das HONOR Band 5 mit einem Smartphone gekoppelt erhält der Nutzer auch Warnungen bei eingehenden Anrufen, SMS, E-Mails und SNS-Benachrichtigungen. Dank der Fernsteuerungsfunktion können Nutzer mit einem einzigen Klick sowohl mit der Rück- als auch der Frontkamera des Telefons Fotos aufnehmen. Bei aktiviertem Bluetooth können Nutzer das gekoppelte Telefon sogar mithilfe der Funktion "Telefon suchen" lokalisieren.



George Zhao, Vorsitzender von HONOR, erklärt: "Die Nutzer des HONOR sind unglaublich aktiv und dynamisch. Sie lieben Wearables, die nicht nur ihr Leben bereichern, sondern mit denen sie auch ihren persönlichen Stil ausdrücken können. Mit seinem modernen Design, das Herzfrequenzüberwachung und Fitness-Tracker in einem praktischen, modischen Accessoire vereint, erfüllt das HONOR Band 5 diese Anforderungen."



Das HONOR Band 5 war in Indien bereits nach fünf Tagen nach seiner Einführung ausverkauft und wurde auf Flipkart zur Nummer eins der Verkäufe gekürt. Nach diesem Erfolg in Indien wird das HONOR Band 5 nun von mehreren Kanälen im Vereinigten Königreich angeboten, darunter O2, Argos und Asda. Weitere Märkte werden folgen.



[1] Der Preis

kann in den

jeweiligen

Märkten

variieren.

[2] HONOR

Band 5 ist

kein

medizinisches

Gerät und

darf nicht

für

medizinische

Zwecke

verwendet

werden.

[3] Rapid eye

movement,

schnelle

Augenbewegung Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende E-Marke für Smartphones. Die Marke soll die Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietet internetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, die zu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungen Menschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sich HONOR mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweist den Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seine Kunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.



Weitere Informationen finden Sie online auf der HONOR-Seite unter www.hihonor.com (http://www.hihonor.com/). Oder folgen Sie uns auf:



https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971292/HONOR_Band_5.jpg



Pressekontakt:



Lucie Heim

+442073006112

Lucie.Heim@bcw-global.com



Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/4370409