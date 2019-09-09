DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 10.09.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 10.09.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 10.09.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 10.09.2019 HZE/EOT