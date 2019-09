TomTom und Garmin waren einst marktführend bei Nachrüst-Navigationssystemen. Deren Zeit scheint jedoch endgültig abgelaufen - und die früheren Konkurrenten suchen ihr Heil mit ganz unterschiedlichen Strategien.

"TomTom oder Garmin?" Die Frage spaltete Deutschlands Benzinfraktion, so wie die nach "Köln oder Düsseldorf" oder "Hamburg oder Bremen" die Fußballfans. Der Innovationswettlauf der beiden Hersteller trieb den globalen Markt mit Nachrüst-Navigationsgeräten in immer neue Höhen. Knapp viereinhalb Millionen verkaufte Geräten und gut eine Milliarde Euro Umsatz markierten in Deutschland den Höhepunkt des Geschäfts mit den smarten Wegweisern für die Windschutzscheibe.

Zehn Jahre ist das her. Seitdem hat die Branche ein paar Gänge zurückgeschaltet. Der Absatz der Nachrüst-Navis sank auf rund eine Million Geräte deutschlandweit, der Umsatz mit rund 175 Millionen Euro sogar auf nur noch ein knappes Fünftel. Auch weltweit kannte die Entwicklung nur eine Richtung: abwärts!

Denn das Massengeschäft mit den gut handtellergroßen Geräten wurde zwischen zwei Trends zerrieben: Zum einen übernahmen Smartphones - nach der Rolle der Fotoapparate, der Musikspieler oder der E-Book-Reader - auch noch die Funktion der Navigationsgeräte. Dank konstant fallender Preise für mobile Daten lassen sich heute immer mehr Reisende im Alltag vom Handy zum Ziel lotsen. Sofern sie - das ist der zweite Trend - nicht längst fest eingebaute Routenführer im Fahrzeug haben. Die sind längst vom Luxuszubehör zur Basisausrüstung vieler Neuwagen geworden.

Absturz vom Börsen-Olymp

Den beiden Branchenriesen, Garmin aus den USA und TomTom aus den Niederlanden, hat der Umbruch des Marktes - parallel zur globalen Wirtschaftskrise nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers - einen drastischen Einbruch der Börsenkurse beschert. Garmin verlor zeitweise fast 87 Prozent seines Wertes, TomTom stürzte gar um rund 97 Prozent ab. Die Entwicklung zwang beide Unternehmen zur radikalen Neudefinition ihrer Kerngeschäfte.

Die Konzerne haben ...

